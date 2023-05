Terrore per Espargaro, caduta shock alle qualifiche: le sue condizioni

Giornata storta per l'Aprilia, Aleix Espargaro è scivolato in maniera brutale con la sua moto. Il pilota spagnolo, infatti, ha perso il controllo del suo veicolo in una curva durante le qualifiche di MotoGP a Le Mans. Il catalano è così finito fuori dal rettilineo causando la fine della qualifica e la bandiera gialla nel settore 1.