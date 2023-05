Vuole riprendersi l'auto e sfonda il cancello del deposito giudiziario!

Quando si è legati alla propria auto, si fa sempre di tutto per cercare di non separarsene. Anche infrangere delle regole. È il caso di un filippino, un uomo di 33 anni che ha forzato il cancello d'ingresso del deposito giudiziario su via Pontina, zona sud di Roma, per riandarsi a prendere la propria vettura. La quale era stata portata lì dopo che il “pilota” era stato fermato in stato di ebrezza – per giunta anche drogato – e la sua utilitaria sequestrata. Il tutto è accaduto lunedì 15 maggio.