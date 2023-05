Harry e Meghan sfiorato incidente stradale: "Poteva essere una catastrofe"

NEW YORK (USA) - Incidente stradale per il principe Harry, sua moglie Meghan e la madre di quest'ultima. È successo a New York dove i reali inglesi, dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione, sono stati coinvolti in un inseguimento automobilistico il cui esito ha rischiato di essere catastrofico.

Il terribile incidente: cos'è successo

A rivelarlo è il portavoce del principe, che ha spiegato anche come l'incidente sia stato causato da alcuni paparazzi, proprio come alcuni fotografi avevano inseguito la madre lady Diana nel 1997 a Parigi, dove la corsa in macchina per fuggire fu fatale a lei e a Dodi Al-Fayed oltre che all'autista della vettura su cui viaggiavano. "Questo inseguimento implacabile, durato oltre due ore - ha aggiunto il portavoce -, ha provocato molteplici collisioni ravvicinate che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (New York Police Department, ndr)".