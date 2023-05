Servizio taxi e NCC a Roma: in arrivo novità e sanzioni più aspre

L'Assemblea Capitolina ha votato all'unanimità per l'approvazione di un nuovo regolamento per il trasporto pubblico non di linea, inclusi i servizi di taxi e NCC. La principale novità riguarda l'abolizione del cumulo di sanzioni: ciò significa che la sospensione della licenza può essere applicata già con una sola infrazione registrata. Ma ci sarebbero anche altri provvedimenti.