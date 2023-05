Beccato a spacciare droga "griffata" con lo stemma del Napoli

L'avevano fermato perchè correva troppo con l'auto, ma il guaio in cui si stava per mettere questo 23enne alla guida della sua Opel Meriva non riguardava l'eccesso di velocità. Una pattuglia delle Forze dell'Ordine di Peschiera del Garda lo hanno fermato sulla trada che portava ad Affi, poichè il ragazzo stava chiaramente andando oltre i limiti stabiliti dal Codice Stradale. Eppure il suo comportamento, così carico di agitazione, suggeriva che sotto c'era qualcosa di più...