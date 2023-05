Marc Marquez presenta la nuova fidanzata: chi è Gemma Pinto

Marc Marquez in love. Il pilota spagnolo ha condiviso sul suo account Instagram una foto in primo piano in cui la sua mano si intreccia con quella di una donna che indossa un vistoso anello. Nessun tag da parte dello sportivo ma ai fan più curiosi non è stato difficile risalire all'identità della giovane che ha rubato il cuore del motociclista. A quanto pare non si tratta di Maria Pedraza, l'attrice de La casa di carta ed Elite con il quale Marquez è stato pizzicato diverse volte nell'ultimo periodo (tra i due c'è solo una bella amicizia e nulla più).