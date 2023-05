Monopattino elettrico in carico: divampano le fiamme in casa

I fatti: "Sfiorata la morte"

Secondo quanto riportato dalla LFB, quest'anno nella capitale sono stati registrati 48 incendi riguardanti biciclette elettriche e 12 incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici. Il protagonista della vicenda, Dell Williams, ha rivelato di aver acquistato il suo soltanto due settimane fa tramite il mercato online Gumtree, per utilizzarlo tra le trafficate vie di Londra.

Nel momento in cui si sono sviluppate le fiamme, Williams ha cercato di spegnerle utilizzando una coperta, ma è stato sopraffatto dai fumi tossici e successivamente è stato trasportato in ospedale per essere curato dalle conseguenze dell'inalazione del fumo. "Sono rimasto scioccato, e tutt'ora ne sono colpito. Sono davvero grato che nessun altro sia rimasto ferito. Ho davvero sfiorato la morte", ha dichiarato. Le immagini dell'incidente sono state catturate da due telecamere installate nel corridoio e nella cucina dell'abitazione. Le riprese (vedi foto di copertina) mostrano il veicolo in fase di ricarica, che improvvisamente - però - divampa in fiamme.

