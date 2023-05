Insegue la BMW in fuga, il guidatore ha 19 anni: "Chiama mia mamma!"

Conoscete la manovra PIT ? Si tratta di una tecnica utilizzata dagli agenti della polizia statunitense per fermare un sospetto in fuga a bordo di un veicolo. Le immagini giunte della contea di Forsyth mostrano un poliziotto effettuarla alla perfezione, salvo poi scoprire che ad averla subita era stato un 19enne che, domanda dell'agente, ha risposto con "Chiama mia mamma!".

Secondo quanto comunicato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, un agente aveva avvistato quella che sembrava essere una BMW Serie 3 mentre viaggiava sulla Canton Highway a 140 km/h nonostante si trovasse in una zona con limite massimo a 72 km/h. Come mostra il video diffuso dalle autorità, l'agente accende immediatamente i fari e procede all'inseguimento della BMW.

Non appena l'auto della polizia compie l'inversione a U, si nota dalla telecamera come la BMW stia correndo forte. Secondo le autorità, l'inseguimento ha raggiunto una velocità di quasi 225 km/h. Ciononostante, la polizia raggiunge l'auto entro 90 secondi ed è allora che avviene la manovra PIT. Mentre la BMW frena, il vicesceriffo si avvicina alla portiera posteriore del lato guida e la tocca con il pannello anteriore del lato passeggero. La BMW, così, si capovolge di 180°, scivola nella corsia opposta e si ferma senza ulteriori problemi. Una manovra incredibilmente pulita, che riesce a evitare danni gravi a entrambe le auto e a mantenere la massima sicurezza per gli occupanti di ciascun veicolo.

"Ho 19 anni, chiama mia mamma!"

Il poliziotto, quando si è avvicinato alla berlina tedesca, ha scoperto come il conducente avesse soltanto 19 anni, stessa età del passeggero, accusato di possesso di alcolici (negli USA l'alcol è proibito sotto i 21 anni). La scena è stata surreale: l'adolescente alla guida ha chiesto all'agente: "Chiama mia madre!". Il poliziotto, divertito, ha chiesto l'età del conducente e, dopo aver sentito "19 anni", ha risposto con un insulto scherzoso. Il 19enne è stato arrestato e accusato di diversi reati.

