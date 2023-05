Si distrae alla guida per urlare insulti razzisti e finisce contro il muro!

Si salva dalle acque chiudendosi dentro una Jeep Wrangler

Siamo a Oakland California. Il video, che dura soltanto 24 secondi, mostra il tizio di pelle bianca urlare ripetutamente insulti ad alcuni ragazzi di pelle nera su un'altra vettura. Evidentemente, il guidatore ha preferito concedersi questa sfuriata al posto di stare attento alla strada. Perché infatti, pochi secondi dopo le vergognose parole proferite, l'automobilista bianco perde il controllo del suo fuoristrada e sbatte contro un muro, danneggiando visibilmente la carrozzeria della sua auto. La polizia ha in seguito arrestato l'uomo, Tracy Robert Blackwell, 61 anni, accusandolo di "aggressione con arma letale, con accrescimento del crimine d'odio". Nel frattempo, il video è diventato virale sul web.

Man decided it was more important to yell the hard R during a road rage incident then to pay attention to the road.pic.twitter.com/cZb7I84EKB