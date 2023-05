Beccati durante una corsa clandestina: erano madre e figlio

Le corse illegali tra automobilisti rappresentano una delle pratiche illecite più pericolose sia per chi le mette in atto, sia per gli altri utenti della strada. Purtroppo in tutto il mondo non è raro sentire di gravi incidenti causati da pazzi che sulla strada spingono il pedale dell'acceleratore sfidandosi per decidere il più veloce tra i due. E se fossero madre e figlio i due protagonisti beccati dalla Polizia mentre erano intenti in una gara clandestina?