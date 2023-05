Mistero in Canada, si cerca una donna che ha vandalizzato 400 auto

Una serie di atti vandalici ai danni di circa 400 veicoli sono stati scoperti in Canada dalle Forze dell'Ordine: a metterli in atto non una banda di criminali ma una donna , ripresa dalle telecamere di sorveglianza mentre teneva in mano un cacciavite con cui rigava le vetture.

Beccati durante una corsa clandestina: erano madre e figlio

La donna del mistero

La signora ha agito in piena tranquillità e senza curarsi di essere scoperta: con estrema meticolosità ha lasciato profondi graffi sulle fiancate e sui cofani dei veicoli, utilizzando una precisione quasi maniacale. Dai solchi causati e dall'enorme quantità di auto vandalizzate, si stimano danni intorno ai 470mila euro. La donna avrebbe danneggiato i mezzi nuovi di zecca in tre occasioni e in due concessionarie diverse. Una delle due filiali poi, ha scoperto anche danni alla strutta, con vetrine frantumate. Al momento non è chiara l'identità della donna, ma la Polizia sta facendo di tutto per scoprire chi è e il perchè di un comportamento così folle.

Si distrae alla guida per urlare insulti razzisti e finisce contro il muro!