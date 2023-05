Inter-Fiorentina: la Coppa Italia si gioca a colpi di supercar

Alle 21.00 di oggi 24 maggio lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà come di consueto la finale di Coppa Italia che vedrà quest'anno scontrarsi Fiorentina e Inter in un match che si prospetta ricco di emozioni. Ai calciatori è richiesta la massima concentrazione per riuscire a portare a casa il trofeo, ma fuori dal campo, sia i nerazzurri che i viola, non rinunciano a qualche momento di relax sulle loro supercar.