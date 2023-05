Fiat 600 emerge da una piscina: ecco come sarà il nuovo spot

C'è grande attesa per la Fiat 600 , che si sta rendendo protagonista di spot e filmati. Prima è stata la volta della pubblicità girata tra le vie del centro di Roma, adesso è il turno di una nuova avventura per il modello della Casa torinese: nel prossimo spot, infatti, emergerà da una piscina nel Golfo dei Poeti , nella città di La Spezia. Un progetto che sposa perfettamente l'indole della Fiat 600, che possiamo definire una vera celebrazione dell'italianità. Troviamo il paraurti colorato della bandiera italiana e la motorizzazione elettrica tradotta dalla lettera "E" sul portellone.

Uno spot suggestivo

Per la realizzazione della pubblicità è stata costruita una piscina a piazza Garibaldi, nel pittoresco borgo ligure. Due grandi torri di tubi d'alluminio sono state erette per agganciare delle telecamere, mentre un carrello su ruote, dotato di un braccio telescopico e un'altra cinepresa, è stato posizionato su binari per catturare le immagini della vettura sospesa sopra la piscina. Riprese aeree ottenute tramite un drone renderanno acora più suggestivo lo spot.

Dotata di tecnologia all'avanguardia per l'infotainment, questa crossover compatta mantiene chiari richiami al leggendario Cinquino che ha conquistato il cuore degli italiani. La sua meccanica di ultima generazione consente di adottare diverse forme di propulsione, abbracciando anche la mobilità elettrica. Attraverso questo tipo di spot aumenta l'attesa per il debutto ufficiale della Fiat 600, previsto fra poche settimane.

