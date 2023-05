Ztl a Roma, continuano le proteste: raccolte oltre 110mila firme

Argomento Ztl fascia verde a Roma . Caldo, più che mai. Le ultime notizie volevano un tavolo di confronto con alla Regione, per apportare le modifiche chieste da Gualtieri e cercare di venire incontro ai cittadini, pur proseguendo la strada della riduzione delle emissioni. Nel frattempo, però, i romani portano avanti la loro battaglia , raccogliendo firme e chiedendo per la totale abolizione della delibera .

Le proteste contro la delibera

Centinaia di persone sono state chiamate a raccolta già sabato 20 maggio, a Casal Bruciato, dove il capogruppo municipale della Lega Fabrizio Montanini e quello capitolino Fabrizio Santori hanno portato avanti la campagna contro la Ztl, raccogliendo in una sola giornata circa 400 firme, che vanno ad aggiungersi alle oltre 110mila raccolte tramite la piattaforma change.org.

Si tratta dell’ennesimo fatto di protesta contro la delibera che vieterebbe la circolazione nella fascia verde dei veicoli diesel Euro 4 a partire da novembre 2023. Una prima, evidente, contestazione era già avvenuta lo scorso di 10 maggio con la manifestazione in Campidoglio, alla quale avevano partecipato centinaia di persone e anche diversi esponenti politici di centrodestra. Dopo ciò, al sindaco non era rimasto che dichiararsi disposto a rivedere il testo. Delle modifiche, quali e quante saranno, ancora non si sa molto, dato che parecchio dipende dalla risposta delle Regione Lazio. A tal proposito, Gualtieri ha dichiarato: “Aspettiamo la Regione, ci sono delle modifiche sul tavolo”. E ha poi sottolineato che “esistono leggi e regolamenti europei e regionali in tutta Italia. In alcune città questo è norma. Alcune delle restrizioni non l'ha introdotte questo piano, c'erano già, ma a Roma vige la tendenza a ignorare le regole e affidarsi alla statistica: prenderò ogni tanto una multa. È un metodo sbagliato”.

