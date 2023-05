Il Giro d'Italia blocca Roma: bus deviati, strade chiuse e divieti di sosta

Roma Mobilità ha annunciato che i provvedimenti riguardo alla viabilità stradale saranno effettivi già da sabato 27.

Divieti di sosta: vie interessate

Viale Gabriele D’Annunzio, via di Sant’Eufemia, via dei Fornari, piazza Santi Apostoli, piazza Venezia-Fori Imperiali, via Cavour, via degli Annibaldi, piazza e via della Consolazione, via di Monte Tarpeo, via del Tempio di Giove, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, piazza Paoli, lungotevere degli Altoviti, piazza di Ponte Sant’Angelo, lungotevere Tor di Nona, piazza di Ponte Umberto I, lungotevere Marzio, in Augusta, dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, degli Alberteschi, Pierleoni, Aventino, via dei Bresciani, largo Petrucci, via della Greca, via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, Porta Capena, largo Vittime del Terrorismo, viale delle Terme di Caracalla, via Valle delle Camene, piazzale Numa Pompilio, largo Baldinotti, viale Baccelli, via Antonina e via Antoniniana, largo Cavalieri di Colombo, via di San Gregorio e via Celio Vibenna, piazza della Libertà. Ancora, divieti di sosta anche sui lungotevere dei Mellini e Prati, via Triboniano, piazza dei Tribunali, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via delle Fosse di Castello, piazza Pia, via della Conciliazione, piazzale Rosario Livatino, viale Pasteur, Quadrato della Concordia, via Ciro il Grande, piazzale dell’Agricoltura, via Chopin, viale dell’Urbanistica, viale dell’Astronomia, piazzale Sturzo, viale Beethoven, viale Europa, piazzale delle Nazioni Unite, piazza Marconi, viale Civiltà del Lavoro, largo Pella, piazzale Nervi, piazzale Cristoforo Colombo.

Chiusure al traffico: vie interessate

Piazza del Popolo-viale Gabriele D’Annunzio, via dei Fornari, via dei Fori Imperiali. Da domenica 28: via Cristoforo Colombo, Quadrato della Concordia, viale Pasteur, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza Adriana, largo Mutilati e Invalidi di Guerra, via Cavour, largo Vittime del Terrorismo, via Antonia, largo Baldinotti, viale delle Terme di Caracalla, via degli Annibaldi.

I trasporti

Metro: servizio regolare. *stazione Colosseo (linea B) accessibile esclusivamente dall'ingresso di largo Gaetana Agnesi.



Tram: servizio regolare, linea 3 e 8 sostituite da bus. Linea bus 3 sospesa dalle 6.30 alle 19.50 e linea bus 8 dalle ore 6.00 alle ore 20.00 seguirà percorso deviato.



Bus: sospese durante la gara 070 dalle ore 13.00 alle ore 16.30, 3 (tratta Trastevere-Porta Maggiore)sospesa dalle ore 6.30 alle ore 19.50, 40 sospesa dalle ore 6.25 alle ore 19.40, 51 sospesa dalle ore 6.25 alle ore 19.40, 64 sospesa dalle ore 6.30 alle ore 19.50, 70 sospesa dalle ore 6.30 alle ore 20.30, 160 sospesa dalle ore 12.00 alle ore 16.50, 170 sospesa dalle ore 6.00 alle ore 20.00, 280 sospesa dalle ore 8.00 alle ore 19.10, 628 sospesa dalle ore 6.00 alle ore 19.35, 709 sospesa dalle ore 12.30 alle ore 17.15, 714 sospesa dalle ore 13.00 alle ore 17.10



variate: C3, C7, C13, H, 06, 014, 016, 062, 070, 3, 8, 23, 30, 31, 34, 40, 44, 46, 49, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 73, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 98, 115, 118, 160, 170, 190, 280, 492, 628, 671, 700, 705, 706, 708, 709, 712, 714, 715, 716, 762, 766, 772, 779, 780, 788, 791, 792, 870, 881, 913, 916, 990.

