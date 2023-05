Terrore Kirkwood, incidente shock: auto ribaltata e ruota contro il pubblico

Scontro brutale quello alla Indy 500 che ha visto coinvolti Kirkwood e Rosenkvist . Proprio quest'ultimo ha impattato le barriere finendo poi in testacoda. Una volta accaduto ciò la vettura è finita al centro della pista e nulla ha potuto Kirkwood che è risultato impossibilitato dall'evitare lo schianto e che si è ribaltato con la sua monoposto. Nella collisione una ruota è schizzata in direzione del pubblico...

Le condizioni dei piloti e del pubblico

Un miracolo forse quello accaduto nell'incredibile collisione tra Kirkwood e Rosenkvist. Lo scontro infatti, per fortuna, non ha portato conseguenze con i piloti che sono rimasti illesi e la ruota, terminata verso la tribuna con la potenza e velocità di un proiettile, che non ha incredibilmente impattato nessuno.