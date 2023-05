Stroll e Alonso mettono in vendita l'Aston Martin firmata da 1,5 milioni

In una notte di pura eleganza e solidarietà, l'evento di beneficenza amfAR Gala , tenutosi a Cannes , ha fatto il suo ingresso trionfale con l'asta della primissima Aston Martin DB12 , raggiungendo la strabiliante cifra di 1,5 milioni di euro . Sul palco, due ospiti d'eccezione, gli attori di fama internazionale Eva Longoria e James Marsden , hanno introdotto con stile la vettura da sogno, creata dalla celebre casa automobilistica britannica, trasformandola in una protagonista indiscussa della serata glamour.

Ma perchè un prezzo così alto?

Se si da un'occhiata al listino della supercar il prezzo di base indicato è di circa 250mila euro, comunque altissimo ma non come quello dell'esemplare all'asta. Il motore non è stato toccato: rimane il potentissimo 4,0 V8 biturbo da 680 CV e una coppia di 800 Nm, abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti, ma come è possibile quindi una cifra simile? Il motivo sta tutto nei dettagli che rendono unica quest'automobile. Oltre al fatto che la vettura sia stata completamente personalizzata dal reparto Q di Aston Martin con diversi badge sulle fiancate e sui sedili, l'auto in questione presenta un dettaglio unico al mondo: la copertura del motore mostra gli autografi dei due super piloti Lance Stroll e Fernando Alonso.

