Ponte del 2 giugno, 15 milioni di italiani in viaggio: auto, aereo o treno?

Il ponte del 2 giugno si avvicina e con esso anche il traffico, con possibili ingorghi sulle maggiori arterie autostradali già a partire da domani 1 giugno. Gli italiani si confermano amanti del Belpaese, sia per le sue indiscusse bellezze sia per la praticità degli spostamenti. Secondo un'indagine condotta da Federalberghi, saranno oltre 15 milioni i cittadini che si metteranno in viaggio per la Festa della Repubblica e il 94% di loro si muoverà all'interno dei confini nazionali.