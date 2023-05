Kia EV9, ecco il maxi Suv

Dopo che un anno fa avevamo visto il concept car ecco finalmente la versione definitiva dell’EV9 maxi Suv premium full electric di Kia che nasce sulla medesima piattaforma della EV6 , eletta nel 2022 The Car of The Year . Si tratta di una vettura imponente, lunga 5 metri, con un passo di 3,10 metri, una larghezza di 1,98 metri e un peso di circa 2 quintali e mezzo.

ASTICELLA

Ma cosa rappresenta per Kia la EV9? Lo chiediamo a Giuseppe Mazzara, responsabile Marketing di Kia Italia: «Per noi è un’auto importante perché alza ulteriormente l’asticella rispetto al livello già elevato che abbiamo raggiunto con l’EV6 e diventa il nostro ambassador per quello che è la missione di Kia nella visione futura; ovvero quella di diventare leader nel campo delle soluzioni di mobilità sostenibile. L’EV9 rappresenta anche, dal punto di vista del design, il nostro DNA perché racchiude il concetto di “opposite united”, ovvero il concetto che gli opposti si attraggono, la forza degli opposti. Infatti le linee della vettura rappresentano tutti quelli che sono gli stilemi del nostro design. Linee tese e nello stesso tempo eleganti e anche sportive. Questo Suv rappresenta anche la mission di Kia, il secondo prodotto dei 15 che arriveranno totalmente elettrificati dal 2022 al 2027».

SOLUZIONI DI STILE

Le linee decisamente squadrate del Suv però risultano eleganti grazie ad una serie di soluzioni stili- stiche che ne ammorbidiscono la linea. Infatti, contrariamente a quello che si possa pensare, l’EV9 dispone di un’aerodinamica altamente efficiente con un Cx di soli 0,28, grazie anche ad una serie di dettagli come il sottoscocca dotato di elementi stampati in 3D per ottimizzare i flussi d’aria.

MOTORIZZAZIONI

Due le versioni di motorizzazione disponibili, con un singolo motore posteriore oppure con la doppia motorizzazione, uno per asse, a trazione integrale. La versione con motore posteriore ha una potenza 150 kW (203 cv) con 350 Nm di coppia e un’accelerazione da 0 a 100km/h in 9,4 secondi. La versione a doppio motore e trazione integrale, monta due propulsori da 141,3 kW (192 cv) ciascuno con una potenza complessiva di sistema di 283kW (384cv) e 600Nm di coppia, che assicura un’accelerazione da 0 a 100km/h in 6 secondi, che scende a 5”3 con l’upgrade acquistabile allo store online di Kia Connect.

BATTERIA E RICARICA

Per entrambe le versioni di motorizzazione la batteria dalla capacità di 99,8 kWh, che permette un’autonomia di 547 chilometri per la versione da 203 cv e 497 chilometri per quella con doppio motore. Il sistema a 800 Volt permette la ricarica ultra rapida della batteria oltre a quella bidirezionale. Si recuperano fino a 239 km in soli 15 minuti da colonnina e in 25 minuti si passa dal 10% all’80% di carica.

STRUMENTAZIONE

Realizzato sulla piattaforma E-GMP del Gruppo, è disponibile in due allestimenti degli interni con 6 o 7 posti, quest’ultima la più interessante per il nostro mercato. La plancia è caratterizzata da un triplo display; 12,3 pollici per la strumentazione da- vanti al guidatore, 5,3” per climatizzazione e sedili e ulteriori 12,3” touch per l’infotainment.

COMFORT

Le grandi dimensioni assicurano anche un notevole volume di carico che varia da 333 litri agli 825 con 5 perso- ne a bordo, più un piccolo vano sotto al cofano anteriore da 90 litri. Due le versioni disponibili, la base e la GT Line più ricca negli allestimenti, negli interni si fa comunque largo uso di materiali sostenibili, bio-plastiche, filati, elementi riciclabili e vernici prive della combinazione di benzene, toluene e xilene. Arriverà sul mercato nell’ulti- mo trimestre di quest’anno con un prezzo probabilmente dai 75.000 euro in su.