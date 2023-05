Microlino, realtà mobile

Ricorda il gioco di un bimbo, una bolla di gomma americana che si libra nell’aria occupando uno spazio immaginario. Microlino è una “bubble-car” che trasporta questa bolla giocosa in una realtà mobile, è l’elaborazione di una carrozza fiabesca tradotta dall’immaginazione e trasferita su strada per dare risposte a una mobilità chiamata a muoversi in spazi ridotti e con trazione completamente elettrica. Microlino si estende in soli 2 metri e mezzo di lunghezza (per 1,47 metri di altezza, 1,5 di larghezza, 435 kg di peso al netto di batterie) , si apre dal frontale verso l’alto, ha due posti a sedere, un’autonomia di 230 km, una potenza da 12,5 kW, una velocità massima di 90 km/h e - udite udite - un bagagliaio vero da 230 litri nel posteriore.

Autonomia e motorizzazioni

Il quadriciclo leggero sarà distribuito in Italia attraverso il Gruppo Koelliker: guidabile dai 16 anni, è prodotto vicino a Torino (a La Loggia) nei padiglioni della Cecamp sovrastati da pannelli solari dove una catena produttiva compatta quanto effi cace e senza nulla da invidiare sviluppa i vari processi fi no a verniciatura e assemblaggio fi nale utilizzando componentistica italiana ed europea, con una capacità produttiva pronta a passare dalle 20 attuali a 30 unità giornaliere. Due gli allestimenti di partenza, tre livelli di potenza delle batterie, 6-10,5-14 kWh, motore elettrico posteriore da 17 cv con 89 Nm di coppia, estensione di autonomia da 90 a 230 km.

Prezzi

Il prezzo parte da 21.090 per l’allestimento Dolce con luci Led, striscia luminosa frontale, cromature, volante rivestita in pelle eco, modalità Sport e tre livelli di pacchi batteria (step di 1.500-3.000 euro) e 22.090 euro per il top Competizione dall’estetica più ricercata, maggiore autonomia, eco rivestimenti interni. Carrozzerie in tonalità pastello o d’impatto. Il brand nasce da un’idea svizzera della Micro Mobility System, un oggetto di design osé per vivere la città tra restrizioni di traffi - co severe ma anche parchi o centri turistici, si colloca tra scooter e citycar ultracompatte con un’aria trasgressiva. Soluzione “intelligente ed ecologica”. Consegne da fi ne luglio, con prospettiva di incrementare le doti del modello (comfort ed elettronica) legate ovviamente a una off erta più completa e adeguata nel prezzo.