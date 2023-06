Il Gran Premio d'Italia in diretta tv: ecco orari e programmazione su Sky, Now e TV8

Parte da oggi lunedì 5 giugno su Sky e in streaming su NOW una settimana iconica per la MotoGP , con il Gran Premio d’Italia in diretta dal Circuito del Mugello , anche in chiaro su TV8 . Un evento – con la gara della top class in programma domenica alle 14 - a cui sarà possibile assistere da vicino dentro e fuori dalla pista grazie alla squadra di Sky Sport MotoGP, pronta a raccontare ogni attimo della tappa italiana della top class già a partire da oggi: in arrivo una serie di appuntamenti speciali e approfondimenti preparati ad hoc per introdurre il weekend di gara , il primo del trittico europeo che – insieme alle tappe in Germania e Olanda – precederà la pausa estiva di luglio.

GLI SPECIALI DI SKY SPORT MOTOGP

Si parte oggi con lo speciale “Young guys and The Man”: una mini serie in quattro puntate in onda tra oggi e domani su Sky Sport MotoGP (primi due episodi stasera alle 21 e alle 21.40, stesso orario domani per la terza e quarta puntata). Prodotto dalla Federazione Motociclistica Italiana, lo speciale racconta il percorso di vita e agonistico di quattro giovani piloti: Guido Pini, Stefano Nepa, Francesco Mongiardo e Matteo Ferrari (“Young Guys”), virtualmente contrapposti al top rider Michele Pirro (“The Man”), pilota e tester del Team Ducati ufficiale.

Mercoledì 7 giugno sarà la volta del pre event di Dorna “MotoGP On Stage”, che per l’occasione si terrà a Milano, all’Arco della Pace: appuntamento live dalle 18.30 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (oltre che su skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport MotoGP) con tantissimi piloti della top class, dal campione del mondo Pecco Bagnaia a Enea Bastianini, da Luca Marini a Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e molti altri. Sul palco per presentare l’evento Guido Meda e Linus, voce e volto storico di Radio Deejay, partner dell’iniziativa.

Venerdì 9 giugno, alle 17, da non perdere lo speciale “Ranger Raptor, the american dream”, branded content realizzato per Sky Media in collaborazione con Ford, nel quale Guido Meda e Mauro Sanchini sono nelle campagne di Borgo Massano, in provincia di Pesaro, per testare il nuovo pick up di casa Ford. Un divertente racconto che parte dalle colline pesaresi per terminare in riva all’Adriatico.

Sabato 10 giugno alle 18, “Patagonia Riding – Viaggio alla fine del mondo”: il diario dell’emozionante percorso ai confini dell’emisfero sud che Guido Meda e Mauro Sanchini hanno fatto a bordo delle Ducati DesertX per realizzare un branded content in collaborazione con Dainese. I paesaggi mozzafiato e gli orizzonti sconfinati del sud del Cile e dell’Argentina sono lo scenario per una riding school organizzata da Dainese, nella quale mettere alla prova le proprie capacità di guida e imparare come affrontare sterrati e passaggi complicati a bordo di moto da off-road.

Per tutta questa settimana (5-11 giugno) i seguenti negozi Sky verranno allestiti con un simulatore di guida moto: Milano Corso Vercelli (Monobrand), Il Centro – Arese, Fiordaliso – Rozzano, Auchan – Rescaldina. Ad Arese, domani dalle 18:30, in programma il Meet&Greet con Guido Meda.

APPUNTAMENTI IN PISTA

Dopo le sessioni di prove libere, le qualifiche e la Sprint Race, la gara della MotoGP è in programma domenica 11 giugno alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara. La gara del Mugello sarà visibile eccezionalmente anche in streaming sul sito skysport.it e sul canale ufficiale di Sky Sport MotoGP su Youtube. Dalle 9.40 il warm up della MotoGP. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.15 la Moto2. Inoltre, sempre per la MotoGP, sabato 10 giugno, alle 14.55, da non perdere la Sprint Race sul circuito spagnolo. Nel ricco weekend del GP d’Italia appuntamento anche con il motore elettrico e la tappa di Moto E (sotto la programmazione). Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24.