Zlatan Ibrahimovic dice addio al calcio, ma non alla sua Harley-Davidson!

Sono giorni molto particolari per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante, dopo una stagione complicata dai tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal terreno di gioco, ha ufficialmente detto addio al calcio giocato salutando il popolo rossonero durante l'ultima sfida a San Siro contro il Verona. Ora per lo svedese è il momento di godersi un po' di relax e il modo migliore è sicuramente farlo in sella alla sua amata Harley-Davidson V-Rod.

Mai vietare qualcosa a Zlatan

Il regolamento per chi gioca a calcio, specie ai massimi livelli, parla chiaro: i calciatori non possono andare in moto. La regola è chiara e il motivo anche: se l'atleta si fa male cadendo dal veicolo, a rimetterci è anche e soprattutto la squadra e la società, che ovviamente non può permettersi di perdere per mesi un elemento della rosa per una sciocchezza simile. Stando a vedere i profili social di Zlatan Ibrahimovic però, per lui questa norma non ha avuto molta importanza negli anni: lui ama le Harley-Davidson, non l'ha mai nascosto e soprattutto adora la sua V-Rod bianca, che ha recentemente mostrato sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanibrahimovic)

Ibrahimovic, da Ferrari a Porsche: tutte le sue supercar da capogiro