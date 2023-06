Una Smart nuova per lady Immobile: ma sembra quella di Barbie!

Il campionato di Serie A è giunto al termine, ma per i calciatori impegnati nel ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per prepararsi alle Final Four di Nations League è già il momento di tornare sul campo. Ciro Immobile è ovviamente tra gli attaccanti convocati dal ct azzurro: il capitano della Lazio ha quindi dovuto lasciare per qualche giorno la sua bella Jessica che non è rimasta certo ferma a casa ad aspettarlo! La bella abruzzese infatti è andata a comprarsi un regalo davvero poco sobrio, una luccicante Smart piena di brillantini di colore argento e rosa.