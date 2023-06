Lexus LBX, la rivoluzione: baby ma con tanto spazio

LBX è il nuovo Suv di Lexus, il brand premium di Toyota, pensato, studiato e realizzato in Europa per questo mercato e per le nostre strade. La vettura sarà in vendita alla fine dell’anno e le consegne inizieranno nei primi mesi del 2024. La Lexus LBX è lunga 4,19 metri e nasce sulla piattaforma GA-B del Gruppo Toyota, quella della Yaris, ma con questa vettura ha poco da spartire sia nel design che nelle dimensioni che sono diverse, compreso l’interasse che è maggiore come l’altezza da terra e la posizione del guidatore più bassa rispetto al “piccolo genio”.