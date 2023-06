Il West Ham sfida la sorte? Sbuca il pullman preparato per i festeggiamenti

Nella maggior parte dei casi, essere scaramantici è quasi una priorità. Per non rischiare poi, nell'eventualità che le cose vadano diversamente, di rimanere troppo delusi e prendersela con se stessi per aver parlato od ostentato troppo. Non è però il caso della West Ham, che giocherà contro la Fiorentina oggi 7 giugno 2023 per la finale di Conference League. Le due squadre si sfideranno per la coppa allo stadio Eden Arena di Praga e a quanto pare gli Hammers stanno già pregustando la vittoria, tanto da aver agghindato ad hoc il pullman per i festeggiamenti ancor prima di guadagnarsela.