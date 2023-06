Turista prende un Taxi a Bellagio: la tariffa è di 700 euro per mezz'ora

Tra i borghi più belli che si affacciano sul Lago di Como c'è Bellagio , pittoresca cittadina amata dai turisti italiani e stranieri. Purtroppo però c'è anche chi recentemente è tornato a casa con l'amaro in bocca per uno spiacevole episodio vissuto proprio tra i vicoli del comune comasco: la signora Kate Hart si è lamentata sui social per aver pagato ben 700 euro per un tragitto di soli 30 minuti in taxi.

Servizio taxi e NCC a Roma: in arrivo novità e sanzioni più aspre

E la turista mette in guardia

Purtroppo non è la prima volta che emergono notizie su tassisti truffaldini ai danni di turisti che non possono fare altro che pagare con una cifra esorbitante un servizio di cui hanno usufruito. La donna, una volta tornata a casa, ha pubblicato sulla popolare pagina Facebook "Lake Como Italy" il racconto della sua esperienza, scatenando una grande indignazione tra gli utenti. La turista ha inoltre consigliato chiunque abbia intenzione di visitare Bellagio di non sperare di trovare facilmente un taxi disponibile, a meno che non venga prenotato con largo anticipo. Secondo il suo racconto, sia i conducenti prenotati che quelli non prenotati richiedono cifre astronomiche, come i 700 euro per un tragitto di soli 30 minuti.

Ma qualcosa non torna

Roberto Galli, presidente provinciale di Confartigianato, ha commentato questa situazione definendo estremamente improbabile una richiesta così spropositata da parte di un servizio di noleggio con conducente. "Con 700 euro potrei prendere un volo per New York o noleggiare un pullman per cinquanta persone per recarmi a Como. C'è qualcosa che non quadra, un NCC potrebbe richiedere 120, 150 o al massimo 200 euro", ha affermato Galli. "Altrimenti potrei andare in bicicletta se la distanza è di soli trenta minuti. Se la richiesta arriva a 700 euro, si tratta sicuramente di qualcuno molto furbo, ma non sembra neanche plausibile. Potrebbe anche essere che abbia chiamato un NCC da Milano, ma anche così sembra un prezzo fuori mercato".

Taxi e NCC, via libera ai noleggi