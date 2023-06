Rara supercar abbandonata in garage da 17 anni: vale quasi 400 mila euro

Immaginate di avere così tanti soldi da poter acquistare la supercar dei sogni ma la paura che si possa rovinare o che possa accadergli qualcosa vi faccia esitare di utilizzarla. Ecco, questo è quello che sta accadendo nel caso di questa costosissima McLaren 657 LT del 2006 . Si tratta di un esemplare estremamente raro poichè ne sono stati prodotti soltando 500. Ha un valore di quasi 400mila euro e per 17 anni ha percorso solo 102 chilometri. Che fine ha fatto? È rimasta ferma in un garage per tutto questo tempo.

Tanto costosa da non essere guidata

Attualmente l'identità del proprietario è sconosciuta ma quello che è certo è che questo collezionista non sembra avere alcun bisogno o voglia di mettersi alla guida della vettura. La tiene ferma lì, nel suo parco auto, forse per sfoggiarla agli occhi di chi lo viene a trovare o perchè semplicemente la vuole solo guardare in attesa che il suo valore aumenti col passare del tempo. Magari un giorno questo modello ultra esclusivo, con tanto di optional che la rendono ancora più costosa, comparirà in qualche asta in giro per il mondo ad un prezzo ancora più esorbitante di quello attuale, intanto rimane immobile, tirata a lucido e coccolata dal suo misterioso e fortunato proprietario.

