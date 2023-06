24 Ore Le Mans, trionfo Ferrari! La #51 si aggiudica il centenario davanti alla Toyota

LE MANS - Weekend da ricordare per la Ferrari , che si aggiudica l'edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans ! È la 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi ad aggiudicarsi la storica tappa del mondiale WEC, con il Cavallino che torna sul gradino più alto del podio per la prima volta dopo il ritorno nella classe Hypercar a 50 anni dall'ultima volta. Un risultato magico, che va oltre qualsiasi scenario immaginabile al ritorno nella classe, soprattutto per aver battuto la super potenza Toyota, che fino ad ora era stata messa in crisi "solo" in qualifica. Terza e quarta le due Cadillac, mentre la Ferrari #50 occupa la quinta piazza, con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Ferrari, cronaca del trionfo nella 24 Ore di Le Mans

Emozioni a non finire nella gara più importante e affascinante del motorsport mondiale. La pioggia nella serata di sabato, già anticipata da qualche scroscio qua e là lungo il circuito, ha regalato grandi momenti di incertezza con diversi incidenti. Anche la #51 finisce in ghiaia, con Pier Guidi. Alla decima ora, la #50 incappa nel guaio che ne compromette il risultato finale: sosta lunghissima per un problema di raffreddamento dell'ERS, e rientro in pista con sei giri di ritardo.

Ma si accenda il testa a testa tra la Ferrari #51 e la Toyota #8. Sosta lunga a meno di 6 ore dal termine per la Ferrari, ma Pier Guidi compie una rimonta strepitosa su Buemi, fino al sorpasso all'Hunaudières. Il duello poi è tra Giovinazzi e Hartley, ma il momento decisivo alla fine è l'errore di Hirakawa, che finisce contro le barriere ed è costretto a un pit stop che costa un ritardo di 3' (quasi un giro) sulla Ferrari, che è quindi libera di volare verso la vittoria. Ma non senza un brivido a 22 minuti dal termine, quando, dopo l'ultimo pit stop, la vettura non si accende per qualche decina di secondi.