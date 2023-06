Ferrari sbanca Le Mans: la 499P da leggenda

La Ferrari si prende tutto: il trionfo alla 24 Ore di Le Mans del Centenario e con questa il decimo successo (con stella) nella corsa di durata più famosa e terribile del mondo, dalla prima del 1949 all’ultima del 1965, ben 58 anni fa. Celebrando come meglio non poteva desiderare, sognare il suo ritorno nel mondo che l’ha vista diventare il mito, l’icona che è diventata in tutto il mondo.

Una vittoria tutt'altro che facile

La storia ritorna al suo posto, come se non fossero passati 50, anni dall’ultima apparizione della Ferrari alla 24 Ore sul circuito del La Sarthe con Arturo Merzario e Carlos Pace, che nel 1973 finirono secondi. Un successo che merita l’ingresso nell’olimpo dell’automobilismo quello centrato da Alessandro Pierguidi, Antonio Giovinazzi e James Calado che, a bordo della Ferrari 499P #51 hanno sbaragliato la concorrenza agguerritissima della favorite Toyota GR010 Hybrid #8 (seconda al traguardo) con una condotta di gara incredibile per continuità, velocità e guida. Un concentrato di qualità che era difficile immaginare al primo anno tra le hypercar, ma che era indispensabile per superare lo strapotere giapponese che qui a Le Mans e nel Mondiale Endurance la faceva da padrona da cinque anni di fila. Ma non sono mancati i brividi che si possono sintetizzare in un’escursione nella ghiaia di Pier Guidi dopo quattro ore di corsa e sul primo reset forzato del motore termico che dopo 18 ore di gara non voleva saperne di riaccendersi. Un episodio che si è replicato altre due volte, compresa l’ultima a 23 minuti dalla fine che ha fatto venire i brividi a tutto il popolo di Maranello, prima di risolversi come nelle favole più belle. Sul podio sale anche una Cadillac per completare il trittico italo giapponese americano.

Trionfo Ferrari

Sfortunata l’altra Ferrari #50 che nella notte si è vista rovinare la sua gara (chiusa al quinto posto) a causa di un sasso capace di danneggiare il radiatore dell’ERS facendo perdere 5 giri per riparare il tutto. Sfortunata anche l’altra Toyota #7 “centrata” da un’Alpine quando aveva la possibilità di allungare sulla Ferrari. Deludenti invece le Porsche.

La Ferrari si (ri)prende tutto, almeno nell’Endurance, ed è giusto così.