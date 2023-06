Senza patente gira con l'auto sequestrata e senza portiera: multata

Una scena davvero inaspettata quella avvenuta a Portoferraio , sull'Isola d'Elba, dove durante una normale operazione di controllo i Carabinieri si sono imbattuti in una vettura e un'automobilista al limite dell'assurdo. La donna guidava senza documenti validi e il veicolo non aveva neanche una delle portiere .

Una scena inaspettata

Le Forze dell'Ordine hanno proceduto a fermare la signora alla guida sanzionandola con una multa di ben 6.500 euro. La portiera del lato guida era totalmente assente, il finestrino del lato passeggero mancava e entrambi gli specchietti esterni erano inesistenti. Al volante dell'automobile si trovava una donna, proprietaria del veicolo privo di assicurazione e revisione valida. La vettura era stata sottoposta a fermo amministrativo da diversi mesi e come se non bastasse, la 64enne non era neanche in possesso di licenza di guida.

