F1, Vigna carica l’ambiente: “La Ferrari è unica, investiremo sempre nelle corse”

ROMA – Lo storico successo alla 24 Ore di Le Mans ha rincuorato l’intero ambiente Ferrari. Non solo tra il team impiegato nella tradizionale gara francese, ma nell’intero ramo corse. Un ramo che, per stessa ammissione dell’amministratore delegato del Cavallino, Benedetto Vigna, è impresso indelebilmente nel Dna della scuderia di Maranello. “Le corse fanno parte di noi – ha ribadito Vigna ai microfoni di Eurosport – investiremo sempre sul settore, sia in Formula 1 che nel World Endurance Championship, perché riconosciamo l'abbondanza di tecnologie che possono passare dalla pista alla strada”.