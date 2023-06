Giovinazzi: "Con Ferrari a Le Mans abbiamo fatto la storia!"

Lo sentiva, intimamente lo sapeva, lui come tutti gli altri che la Ferrari, la sua Ferrari 499P, quella del sogno Endurance, del ritorno Rosso a Le Mans dopo 50 anni poteva risalirci su quel podio, riscrivere la storia, entrare nella leggenda. Ci credeva, perché nella famiglia Endurance messa insieme da Antonello Coletta e Amato Ferrari c’è l’alchimia giusta tecnica e umana, fatta di lavoro, umiltà e competenza, tra piloti, ingegneri e meccanici. Tutto in rigoroso silenzio. Delle qualità della 499P, gli altri se ne dovevano accorgere solo in pista , all’ultimo momento, quando sarebbe stato impossibile porre rimedio. E così è andata.

Antonio Giovinazzi da Martina Franca, 30 anni a dicembre, rappresenta l’anello di congiunzione tra i due mondi, la Formula 1 tra Ferrari, Sauber e Alfa Romeo, vissuta con scarsa fortuna e l’Endurance (parentesi in Formula E a parte) dove è tornato proprio quest’anno, per un appuntamento col destino. Quando lo rintracciamo è appena rientrato da Le Mans dopo, finalmente, ha passato una notte con qualche ora di sonno: «Sì alla fine sono crollato non dormivo da un giorno e mezzo, perché una 24 ore non si prepara dormendo...».

Ferrari sbanca Le Mans: la 499P da leggenda

Giovinazzi: "La nostra 24 Ore? Un film!"

Giovinazzi, ma ha realizzato il capolavoro compiuto insieme ai suoi compagni, Pier Guidi e Calado, e la Ferrari 499P?

«Sinceramente ancora fatico a capire bene cosa sia successo. Vincere a Le Mans nella gara del Centenario, dopo 50 anni di assenza e 58 che non si vinceva, sembra la scenografia di un film: “La giornata perfetta”. Sono super orgoglioso del lavoro portato avanti con Alessandro, James, i tecnici, gli ingegneri. E se ripenso che abbiamo preso contatto con la 499P solo a luglio dello scorso anno...».

Dica la verità: quando siete partiti per Le Mans pensavate di poterla vincere?

«Da pilota non puoi farne a meno, parti sempre per vincere. L’obiettivo resta quello. Certo, sapevamo che Toyota era il team più esperto e che a Le Mans vinceva da cinque anni di fila. Ma non abbiamo mai smesso di crederci e penso che questo sia stato il segreto fondamentale della vittoria di domenica»

Ma come siete riusciti in meno di un anno a tornare nella top class dell’endurance e vincere al primo tentativo a Le Mans?

«Intanto, l’unione tra noi piloti, ingegneri e meccanici. Poi, il lavoro, lungo, sfiancante, ma determinante. Test dopo test, chilometro dopo chilometro abbiamo cercato di capire dov’era l’errore, di eliminarlo, migliorare e passare allo step successivo.Tutti insieme».

Se le ricorda le sensazioni che ha provato la prima volta che è salito a bordo della Ferrari 499P?

«Difficile dimenticarle. Perché quando guidi una Ferrari, l’emozione è garantita. E poi perché su questa vettura ho sentito subito di potermi fidare. Per un pilota la fiducia è tutto, solo se hai fiducia puoi dare tutto. Spingere sempre al massimo».

"Ferrari 499P veloce da subito, l'affidabilità era un dubbio"

Che la Ferrari 499P fosse veloce, si sapeva, ma sulla sua affidabilità qualche dubbio c’era, o no?

«Veloci lo siamo stati sin dalle qualifiche di Sebring, ma l’affidabilità era un dubbio di tutti. Abbiamo fatto una quantità infinita di test, a volte fermandoci per qualche problema, come normale, ma l’incognita per una 24 ore c’è sempre, per tutti. E noi comunque avevamo meno esperienza degli altri».

Cos’ha provato quanto è entrato in macchina per il suo primo stint in gara a Le Mans?

«Niente, davvero. In quei momenti sei così concentrato che pensi solo a fare bene quello che devi perché hai una pressione enorme addosso. Dal tuo rendimento dipende non solo la tua corsa, ma quella di tutti, scuderia, team, compagni che colgo l’occasione per ringraziare perché Pier Guidi e Calado sono più esperti di me. Mi hanno insegnato molto, a cominciare dalla gestione delle slow zone dove devi entrare e uscire con una precisione millimetrica. Per non parlare di quando corri di notte e cominci a essere un po’ meno lucido ma devi stare sempre sul pezzo».

Qual è stato il momento più difficile vissuto in macchina e ai box?

«A inizio corsa quando ero in pista con le gomme da asciutto e ha iniziato a piovere forte. Ma niente a che vedere con il brivido all’ultimo pit-stop quando la macchina non voleva ripartire, mancava pochissimo e la Toyota era ancora vicina...».

Quando ha pensato, abbiamo vinto davvero?

«Quando Alessandro ha tagliato il traguardo, non un metro prima: a Le Mans è così».

Cosa rappresenta per lei questo trionfo, una rivincita dopo la delusione in F.1?

«No, vedo la parte positiva: vincere con la Ferrari qualcosa di importante, che era il sogno che avevo da bambino. E abbiamo fatto la storia. In realtà, ho sempre avuto fiducia in me stesso, sapevo quello che avevo dentro, le mie capacità e aspettavo solo di avere l’occasione giusta per dimostrarlo. Sono felice di averla avuta e di averla saputa sfruttare. Ringrazio Coletta e Amato Ferrari per aver creduto in me. Il Mondiale? Noi ci proviamo, hai visto mai. Intanto la prossima è a Monza e giochiamo in casa...».

