Ferrari, il trionfo a Le Mans è frutto di lavoro e umiltà

Non si vince mai per caso, non si vince mai (soltanto) per fortuna . Il decimo trionfo Ferrari a Le Mans, nel Centenario della Corsa, icona del motorsport, a 50 anni dall’ultima presenza, a 58 dall’ultima vittoria della Rossa, non viene dal nulla, piuttosto viene dal sapere.

29 TITOLI

È cultura, è conoscenza, antica e moderna, quella di Maranello nelle corse di resistenza, come dimostrano i 29 titoli di categoria, oltre i 10 nella top class. Altrimenti non torni dopo tanto tempo, mezzo secolo, e in 10 mesi ti porti via tutto il bottino, lasciando di sale chi non credeva che la Ferrari fosse capace di tanto, Toyota in testa.

SOGNO E REALTÀ

Il trionfo del Cavallino è il trionfo della cultura e di chi ci ha creduto con umiltà e lavoro che il sogno potesse diventare realtà. Di chi ha creduto possibile non solo partecipare, ma essere competitivi per poi diventare consapevoli giorno dopo giorno, ora dopo ora, che quella competitività poteva portare sul gradino più alto del podio, davanti agli oltre 350.000 accampati ovunque, tribune o campi circostanti, a Le Mans. Di cui buona parte vestiti di Rosso.

DOMINIO

E vincere a Le Mans nella maniera in cui ha vinto la Ferrari #51 di Pier Guidi-Giovinazzi-Calado, cioè dominando una gara dove comunque in testa sono stati tutti i team ufficiali (Toyota, Porsche, e Cadillac), guidando la corsa per più di due terzi è la risposta migliore che Maranello potesse dare al momento difficile che sta vivendo in Formula 1 il team guidato da Vasseur.

ELKANN

Non a caso il presidente Elkann, definendo il trionfo «indimenticabile e storico», ha aggiunto che «deve essere da esempio per tutti noi... perché ci ricorda l’importanza di avere il coraggio e l’umiltà di migliorare sempre». L’arma in più portata in pista a Le Mans dagli uomini di Antonello Coletta e Amato Ferrari. Chapeau.

