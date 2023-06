F1, l’Alfa Romeo e i 100 anni nelle corse: in Canada livrea speciale per l’evento

ROMA – Dici Alfa Romeo, dici Quadrifoglio. Lo storico portafortuna disegnato e “indossato” per la prima volta nella storia dal pilota Ugo Sivocci durante la Targa Florio del 1923. Un’applicazione posta alla vigilia della gara sulla Alfa Romeo RL Corsa, che “aiutò” Sivocci a vincere. E che proprio per questo, da allora, non ha mai più lasciato le auto della casa milanese. Comprese le attuali C43 della Alfa Romeo Racing, impegnate nel mondiale di Formula 1. E che proprio per celebrare il centenario della “comparsa” del Quadrifoglio nelle corse, durante il Gran Premio del Canada donerà ai piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou una livrea speciale.