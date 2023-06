Confonde il freno con l'acceleratore: l'esame di guida è disastroso!

Guida responsabile: gli under 35 sono i più spericolati!

La dinamica dell'incidente: il video

Ci troviamo a Lanùs, in Argentina. Il filmato mostrato la donna - 63 anni - su un'utilitaria alle prese con il suo esame di guida. La vettura attraversa a velocità costante un percorso erboso, sterza velocemente su un altro marciapiede per poi colpire un lampione, con l'auto che infine si ribalta. Un incidente clamoroso. La donna è rimasta intrappolata dentro l'auto, e per liberarla è servito l'intervento dei Vigili del Fuoco, riportando per fortuna solo ferite lievi. Con lei in macchina c'era ovviamente anche l'esaminatore. Dalle prime informazioni, pare che la causa dell'incidente sia stato un equivoco, con la donna che al posto di premere il freno è andata giù con l'acceleratore. Ecco il video.