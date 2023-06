Porsche On Board, estate adrenalinica tra sport d'acqua e ad alta quota

La quinta edizione dell'evento " Porsche On Board" ha preso il via da Campione del Garda , offrendo sei weekend di sport adrenalinici e divertimento. L'evento, organizzato da Porsche Italia , combina sport acquatici come Kitesurf, Wingfoil ed eFoil nelle tappe di Dongo, Sciacca e Maccarese, con discipline in alta quota come l'MTB eBike, l'arrampicata sportiva e l'hiking a Cortina d'Ampezzo e Limone Piemonte.

Le attività e il calendario dell'evento

L'evento offre l'opportunità ai partecipanti di vivere avventure all'aria aperta in linea con lo spirito del Marchio Porsche. Durante i sei weekend, i partecipanti possono mettere alla prova le proprie abilità sportive e mettersi al volante della gamma Taycan attraverso test drive.

Il "Porsche On Board" celebra anche il 75° anniversario del marchio Porsche e offre un'occasione per interagire con una comunità di appassionati nel Porsche Village. Inoltre, l'evento include il Campionato Porsche On Board di kitesurf, in cui 14 atleti professionisti rappresentano i Centri Porsche e si sfidano in regate e utilizzando la tecnologia GPS Formula. Le gare del Porsche On Board fanno parte del calendario Nazionale della Federazione Italiana Vela e contribuiscono alla competizione per il titolo Italiano assoluto di Kitesurf e Wingfoil.

Calendario

10 – 11 giugno | Campione del Garda (BS)

1 – 2 luglio | Dongo (CO)

22 – 23 luglio | Cortina d’Ampezzo (BL)

2 – 3 settembre | Sciacca (AG)

2 – 3 settembre | Limone Piemonte (CN)

9 - 10 settembre | Maccarese (RM)

