Domenicali, nessun nuovo team in F1: “20 auto in griglia sono sufficienti”

ROMA – Stefano Domenicali chiude, almeno in linea di principio, al potenziale allungamento della griglia di partenza della Formula 1 . Il numero 1 del Circus spiega come “20 auto nel mondiale siano più che sufficienti”, inviando un messaggio, neanche troppo velato, alla Federazione Internazionale (Fia) . Da sempre, invece, più possibilista all’ingresso di nuovi team nel campionato

F1, dietrofront di Domenicali: “Al momento meglio restare così”

“Non credo che la Formula 1 abbia bisogno di un’espansione della griglia. E’ un’opinione personale e devo dirla - ha precisato l’ex team principal Ferrari – se hai un buon spettacolo, 20 macchine sono più che sufficienti. Se hai due macchine o due piloti che lottano, il livello di attenzione è enorme. Se ci sono già due squadre che lottano, significa che ci sono quattro macchine in lizza, è incredibile. Sui nuovi ingressi, io direi di aspettare e vedere. Il mio ‘no’ non è contro chi vuole entrare, devo chiarirlo perché altrimenti sembra che io voglia essere protezionista, ma non è così. Voglio vedere i giusti ingressi – ha proseguito Domenicali - e devo anche rispettare chi ha investito in Formula 1 nell’ultimo periodo, perché ci si dimentica troppo in fretta del rispetto. Ora tutti vogliono saltare su un carro che è molto veloce. Ma dobbiamo essere prudenti, dobbiamo prendere la decisione giusta”.