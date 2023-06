Nicolò Casale e la tedesca: la nuova Audi del laziale da 720 cv

Campionato terminato, ora è il momento di dedicarsi qualche giorno di relax e divertimento prima dell'inizio dei ritiri estivi. Anche per Nicolò Casale , reduce da una grande stagione con la maglia della Lazio , è tempo di concedersi un po' di svago e magari anche qualche serata adrenalinica. Come? Con la nuova Audi RS6 presa in affitto per qualche giorno. La starà testando per scegliere se sarà il suo prossimo acquisto?

"Solo" 120 CV in più

Chissà cosa penserebbe Maurizio Sarri se vedesse uno dei suoi difensori migliori salire su un'auto da ben 720 cv, probabilmente gli direbbe di non mettersi in situazioni pericolose solo per provare qualche brivido in più e che i suoi uomini gli servono "tutti interi" per la prossima stagione in cui la Lazio affronterà anche la Champions League. Ma tra le vie di Milano ieri sera l'ex Verona stava probabilemente testando la sua Audi RS6 per mettere in programma di acquistarla prossimamente.

Il modello ha di base un motore V8 biturbo da 600 cavalli per 800 Nm di coppia massima che le consente di raggiungere una velocità massima di 305 km/h, ma ovviamente qui si tratta di una vettura potenziata dati i suoi 120 CV in più. Il prezzo da listino è di 138.750 euro, che con le modifiche apportate sarà sicuramente cresciuto. Ma quanto gli sarà costata?

