La Ferrari e le modifiche in Spagna, Clear: “Solo inizio del percorso”

Ferrari, Clear: “Normale apportare modifiche in corsa”

"Quando un team presenza la propria auto, ha la giusta convinzione sulle proprie soluzioni – spiega Clear – e come tutti anche noi, all’inizio, eravamo convinti di quanto avevamo in quel momento. Ma poi tutti dobbiamo imparare da quello che fanno gli altri, e anche da quello che facciamo noi. Non stiamo copiando nessuno – prosegue l’ingegnere Ferrari - guardiamo a quello che hanno fatto gli altri, torniamo al nostro lavoro e cerchiamo di capire se funziona. Seguiamo solo la scienza e il bello dell'aerodinamica, e il bello di questo sport e il motivo per cui lo facciamo, nel mio caso da 30 anni, è che ogni giorno è diverso, ogni anno è diverso, ogni macchina è diversa – ha spiegato ancora Clear - stiamo ancora imparando. Ci sono milioni di modi per risolvere i problemi e anche trovandone molti non riusciremo mai a risolverli tutti. Devi darti un paio di mesi almeno per sistemare le modifiche e i miglioramenti realizzati in corsa, e per farli funzionare con la tua auto”.