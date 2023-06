F1, Leclerc ammette: “In Canada non ci aspettiamo miracoli della Ferrari”

ROMA – “In Spagna è stato un weekend difficile soprattutto per me. Qui non portiamo nulla di nuovo, non prevedo miracoli”. Per Charles Leclerc quello in arrivo in Canada sarà un altro week-end di sofferenza per la Ferrari. Ancora alle prese con un gap tecnico nei confronti della Red Bull che al momento sembra davvero difficile da colmare. Ciò nonostante quello raccontato dal monegasco nella press-conference d’apertura del Gp di Montreal è un bicchiere mezzo pieno. Perché “Gli aggiornamenti della Spagna hanno dato una direzione chiara”.