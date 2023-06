Benzina in salita: al self a 1,839 euro al litro

I c arburanti tornano a salire. Dopo un periodo di discesa, l'aumento è ricominciato, e questo fa sì che molti italiani tornino a dover fronteggiare un problema che sembrava starsi risolvendo. C'è una variazione verso l'alto delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa.

Le medie dei prezzi praticati sono comunicati come sempre dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e sono elaborati dalla Staffetta. Iniziamo con la benzina al self service, che si attesta a 1,839 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,843, pompe bianche 1,829), mentre sul servito a 1,975 euro/litro (+1, compagnie 2,017, pompe bianche 1,891).

Gli altri costi

Il Diesel, invece, va ora a 1,676 euro/litro (+1, compagnie 1,682, pompe bianche 1,663), mentre al servito è a 1,816 euro/litro (+1, compagnie 1,860, pompe bianche 1,727). Il metano servito registra 1,452 euro/kg (-3, compagnie 1,457, pompe bianche 1,447), il Gnl 1,252 euro/kg (-1, compagnie 1,256 euro/kg, pompe bianche 1,249 euro/kg). Sulle autostrade, invece, i prezzi medi praticati sono: per la verde, sempre al self service, 1,906 euro/litro, mentre al servito 2,157. Il Diesel al self si attesta a 1,759 euro/litro, il servito a2,022). Il Gpl a 0,846 euro/litro, il metano 1,550 euro/kg, e infine il Gnl 1,196 euro/kg.

E-fuel, l’alternativa c’e?