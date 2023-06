Rubavano e rivendevano supercar, 14 arresti nel nord Italia

Avevano riciclato 12 auto di lusso e 10 macchine agricole e da cantiere per un valore di circa un milione di euro , per poi rivendere tutti questi veicoli in Gambia, Egitto, Slovenia e Albania . La polizia stradale di Torino ha sgominato una banda composta da italiani, albanesi ed egiziani che operava nel nord Italia. Quattordici persone sono state arrestate , altre tre sono ricercate, senza dimenticare altri otto indagati a piede libero.

Furti di notte, auto rivendute all'estero

La maggior parte dei furti avvenivano la notte e nel weekend, con i mezzi incustoditi. Le vittime preferite erano le società di noleggio, truffate in maniera semplice: le vetture venivano affittate e mai restituite. Alcuni dei mezzi riciclati sono stati ritrovati e successivamente sequestrati in Italia, Albania, Svizzera, Slovenia e Belgio, per un'indagine partita da una segnalazione proveniente dalla polizia slovena nel dicembre 2020, che indicava come in Via Pinchia, a Torino, erano state caricate delle auto di lusso da un carro-attrezzi contattato dall'organizzazione. Grazie a un testimone, si è poi scoperto che la banda operava anche a Milano, Pavia e Lodi. Sequestri sono stati eseguiti anche a Lecco, Bari e Napoli.

