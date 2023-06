F1, annullata la prima sessione di libere in Canada. Ecco perché

MONTREAL (CANADA) - Dura appena 6 minuti la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. Nei primissimi attimi l'Aston Martin di Gasly si ferma per un guasto, i tecnici mostrano le bandiere rosse mandando tutti ai box. Dai quali però non si uscita più, perché il circuito di telecamere del tracciato va in black-out, costringendo gli organizzatori al rinvio delle libere. In ragione di ciò, la seconda sessione è stata anticipata di 30 minuti (via alle 22:30 ora italiana), ed allungata fino a 90 minuti. Fino all'interruzione tempi poco indicativi per i 12 piloti che sono riusciti a fermare il cronometro sul giro. Il migliore è stato Bottas con il tempo di 1'18"728.