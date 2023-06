Pace Vasseur-Leclerc al GP Canada: le parole che tranquillizzano la Ferrari

MONTREAL - La Ferrari ritrova il sorriso nel Gran Premio del Canada , nono round di F1 . Si tratta di un sorriso sicuramente in relazione agli ultimi, negativi risultati, ma sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve la SF-23 è tornata competitiva, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno rimontato fino al quarto e quinto posto , dopo essere partiti a metà griglia. Ai microfoni di Sky Sport, Frederic Vasseur ha elogiato i propri piloti, dopo lo strascico polemico delle qualifiche: "Siamo partiti indietro dopo le qualifiche difficili di ieri, ma oggi abbiamo fatto una grande rimonta, abbiamo tenuto un passo buono e anche la strategia è stata positiva. Abbiamo lasciato Charles e Carlos con aria pulita per qualche giro perché potessero spingere, e hanno fatto un ottimo lavoro ".

Il sabato ha sicuramente condizionato il rendimento delle Ferrari, ma Vasseur non vuole sentir parlare di rimpianti: "Dobbiamo cercare di correggere gli errori, era importante chiudere un capitolo dopo ieri e concentrarci sulla gara e ricavare il meglio. Sarà una bella lezione in vista dell’Austria, dove speriamo di essere in buone condizioni. Dobbiamo fare un weekend perfetto per ottenere risultati migliori".

Ferrari, Vasseur annuncia aggiornamenti

"Stiamo migliorando passo dopo passo, abbiamo compreso ma aspettiamo la conferma su altre piste, perché Montreal è particolare. Dobbiamo concentrarci sul prossimo Gran Premio, dove porteremo nuovi aggiornamenti", ha poi aggiunto Vasseur, che annuncia novità in vista del round in Austria, tra due settimane. Ora però serve il passo in più, per raggiungere il quale serve mettere insieme una serie di aspetti positivi: "Siamo concentrati su noi stessi, sappiamo che per raggiungere un certo risultato serve un weekend perfetto. Sappiamo che in Austria avremo due tentativi, per via della Sprint, vedremo".