Meccanico della Ferrari evita la tragedia al GP Canada: il gesto eroico

ROMA - Il Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 è stato ormai consegnato agli archivi con il sesto successo stagionale del campione del mondo in carica Max Verstappen, ma all'indomani della gara si continua a parlare degli episodi avvenuti in pista. In particolar modo la Ferrari, che siè distinta in gara con il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz, han avuto modo di celebrare anche un altro membro del team che, durante un pit-stop concitato in casa Mercedes, è riuscito ad evitare il peggio.