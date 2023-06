Auto attraversa il passaggio a livello ma resta bloccata mentre arriva il treno

La dinamica

Non potendo uscire dalla sede ferroviaria, il veicolo è stato urtato da un treno, seppur abbia avuto una lunga frenata. Sono poi arrivati i Vigili del Fuoco e il personale Rfi che hanno liberato l'incrocio, ma nel frattempo la circolazione ferroviaria fra Varese e Albizzate è stata sospesa, per poi venire rallentata. Da quanto si apprende, ci sono stati ritardi di più di un'ora su tutta la linea, l'auto è stata danneggiata, ma per fortuna non ci sono problemi gravi e nessun ferito.

