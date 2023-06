Ladri cercano di rubare marmitte, ma vengono beccati dai carabinieri

Le marmitte sono uno degli obiettivi preferiti dei ladri. Ne vengono rubate tante e molto spesso, anche se per alcuni non finisce sempre bene. A Roma, alcuni residenti dell'Appio Latino, si sono resi conto che sentivano rumori strani nel quartiere. Chiamati i carabinieri, hanno trovato, in via Caulonia, una donna – 33 anni - e un giovane di 21, indaffarati a smontare una marmitta di un'auto parcheggiata.