Torna dalle vacanze e trova la "sorpresa": rubati gioielli e auto di lusso

Al giorno d'oggi i ladri rubano davvero di tutto. Sentiamo spesso, soprattutto a Roma, notizie su furti di marmitte, ad esempio. Certo è, però, che gioielli e auto di lusso restano il bottino più ghiotto per loro. A Milano , un gruppo formato da quattro uomini, è riuscito a fare proprio un colpo di questo tipo: rubare sia gioielli che vettura di lusso, un'Audi RS 6, a un 82enne che si trovava in vacanza.

La dinamica del furto

Gli uomini hanno un'età compresa fra i 33 e i 56 anni, e sono stati accusati di furto in abitazione aggravato in concorso. Secondo quanto riporta la Squadra Mobile in un comunicato, l'anziano dopo una breve vacanza, ha trovato la casa, situata in zona Porta Romano, a soqquadro. A quanto pare uno degli uomini del gruppo, che lavorava per il l'uomo, è riuscito a trovare un modo per sottrargli le chiavi e permettere ai suoi compagni di entrare. Adesso sono stati tutti arrestati.

