Vuole prendere il sole e parcheggia l’auto… in spiaggia

Con l’arrivo della bella stagione il mare è il primo richiamo per tutti. A volte però può essere davvero difficile resistere. Lo conferma quanto accaduto a Mondragone , comune sulla costa in provincia di Caserta. Qui la polizia locale ha multato una persone che avrebbe parcheggiato l’auto direttamente in spiaggia, sulla sabbia , e poi si sarebbe messa a prendere il sole .

Una pratica comune

Il fatto, scoperto dalla locale, è accaduto sul lungomare Camillo Federico. La persona in questione avrebbe deliberante parcheggio la sua vettura in spiaggia, anche se la pratica è vietata sia per motivi di sicurezza, ma anche per una questione di inquinamento. Non si tratta del primo episodio del genere in questa zona, tanto che la polizia locale sta aumentando i controlli con l’arrivo dell’estate perché sempre più persone si dedicano a pratiche incivili e contemporaneamente aumenta l’afflusso sulle spiagge. Per l’automobilista in questione, comunque, è arrivata una multa da 200 euro.

