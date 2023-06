Tutti pazzi per il GP a Monza: in vendita altri 15mila biglietti

ROMA – Continua a salire la febbre per il Gran Premio di Monza , in programma il primo week-end del prossimo settembre . Una corsa, quella lombarda, che è di fatto diventato l’unico appuntamento italiano del mondiale di Formula 1, dopo l’ annullamento del Gran Premio di Imola per la tragedia che ha colpito il territorio romagnolo nel maggio scorso.

Formula 1, altri 15mila ticket per Monza in vendita

Gli organizzatori del circuito hanno messo in vendita, nelle ultime ore, altri 15mila biglietti per il GP di Monza. I tagliandi sono relativi alle tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, ai gradoni della Parabolica e al prato. Per la sola giornata della gara la vendita dei tagliandi ha raggiunto quota 95% del totale, lasciando presagire un tutto esaurito. Per l’acquisto degli ultimi biglietti rimasti si possono utilizzare le piattaforme dedicate monzanet.it e ticketone.it.